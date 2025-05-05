Писториус останется главой немецкого Минобороны в новой коалиции
Борис Писториус останется главой Минобороны Германии в новой коалиции. Об этом 5 мая объявила социал-демократическая партия Германии (СДПГ), передает Stern.
Отмечается, что Писториус – единственный министр от СДПГ, который сохранит должность в новой коалиции.
Лидер социал-демократов Ларс Клингбайль станет министром финансов и вице-канцлером, как и было объявлено ранее. На пост министра труда был выдвинут Барбель Бас – бывший председатель Бундестага.
Министр образования земли Рейнланд-Пфальц Стефани Хубиг возглавит Министерство юстиции, заместитель лидера парламентской фракции СДПГ Верена Хубертц станет министром строительства, комиссар по борьбе с расизмом Рим Алабали-Радован станет министром развития, а предыдущий комиссар по Восточной Европе Карстен Шнайдер станет министром окружающей среды.
"Вследствие плохих результатов на федеральных выборах мы совместно объявили об обновлении как кадрового состава, так и политического направления. Вместе с нашей правительственной командой мы, как руководство партии, сейчас делаем следующий шаг", – заявил лидер партии Клингбайль.
- 9 апреля 2025 года немецкие консерваторы и социал-демократы заключили коалиционное соглашение и договорились о создании правительства.
- 30 апреля партия Шольца проголосовала за коалиционное соглашение с ХДС/ХСС, Мерц станет канцлером Германии.
- 4 мая канцлер Шольц попрощался и пообещал, что Германия не смирится с войной в Украине.
- 5 мая бывший посол Украины в Германии Мельник заявил, что страна может стать партнером номер один для Украины и лидером в Европе.