Писториус останется главой немецкого Минобороны в новой коалиции

Он единственный министр СДПГ, который сохранил свою должность

Борис Писториус (Фото: facebook.com/borispistorius)

Борис Писториус останется главой Минобороны Германии в новой коалиции. Об этом 5 мая объявила социал-демократическая партия Германии (СДПГ), передает Stern.

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Отмечается, что Писториус – единственный министр от СДПГ, который сохранит должность в новой коалиции.

Лидер социал-демократов Ларс Клингбайль станет министром финансов и вице-канцлером, как и было объявлено ранее. На пост министра труда был выдвинут Барбель Бас – бывший председатель Бундестага.

Министр образования земли Рейнланд-Пфальц Стефани Хубиг возглавит Министерство юстиции, заместитель лидера парламентской фракции СДПГ Верена Хубертц станет министром строительства, комиссар по борьбе с расизмом Рим Алабали-Радован станет министром развития, а предыдущий комиссар по Восточной Европе Карстен Шнайдер станет министром окружающей среды.

"Вследствие плохих результатов на федеральных выборах мы совместно объявили об обновлении как кадрового состава, так и политического направления. Вместе с нашей правительственной командой мы, как руководство партии, сейчас делаем следующий шаг", – заявил лидер партии Клингбайль.