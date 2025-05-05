Мельник: Германия может стать партнером номер один для Украины

Экс-посол не исключает, что Мерц может отказаться от радикальной поддержки Киева

Андрей Мельник (Фото: ЕРА/Georg Wendt)

Германия может стать "партнером №1" для Украины и настоящим лидером Европы после того, как канцлером будет избран лидер ХДС (Христианско-демократического союза) Фридрих Мерц. Такое мнение в интервью РБК-Украина озвучил бывший посол Украины в Германии, а сейчас постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

По его словам, ситуация в Европе и мире сейчас "самая сложная" с 1945 года и Мерц может войти в историю как один из самых успешных немецких канцлеров.

"Именно сейчас наступил этот исторический момент, когда Германия может стать настоящим лидером Европы, не только как экономическая сила. У будущего канцлера Фридриха Мерца, с которым мы хорошо знакомы, есть такая геополитическая амбиция", – сказал он.

По словам Мельника, интерес Германии сейчас мог бы заключаться в том, чтобы воспользоваться ситуацией вокруг мирных переговоров и стать "наиболее важным" союзником Украины. До этого немцы гордились, что были вторыми после США поставщиками оружия, отметил он.

Постпред подчеркнул, что в 2022 году именно Мерц помогал давить на тогда еще канцлера Олафа Шольца в вопросе преодоления "красных линий" и поставок тяжелого вооружения.

Однако Мельник не до конца уверен, что будущий немецкий канцлер выберет путь радикальной поддержки Киева. И на то есть ряд объективных факторов.

Первый из них – будущее правительство Германии будет коалиционным. По словам Мельника, представители СДПГ (Социал-демократической партии Германии) экс-главы правительства Шольца могут остаться на своих должностях в правительстве, а это может отразиться на военной помощи Украине.

"К сожалению, вопрос военной помощи Украине хотя и нашел свое отражение в коалиционном соглашении, однако соответствующая формулировка не содержит никакой конкретики: в каком объеме, в какие сроки... Они сознательно оставили себе широкое поле для маневра", – сказал постпред при ООН.

Мельник отметил, что именно социал-демократы саботируют передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Согласно последним опросам, две трети избирателей также против этого. И Мерц может не выполнить свое обещание, прикрывшись позицией СДПГ и общественным мнением

"Если же это произойдет, можно будет забыть обо всех надеждах на то, что Мерц действительно способен стать лидером Европы и всего свободного западного мира. Это будет настоящий провал", – резюмировал постпред при ООН.