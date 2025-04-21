Немецкий экс-посол: Возможно, Taurus не самое необходимое оружие для Украины

Гаймзёт считает, что новый канцлер Германии будет еще с более проукраинской позицией

Ханс-Юрген Гаймзёт (Фото: rferl.org)

Возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц будет более проактивен в поддержке Украины, однако ракеты Taurus, вероятно, сейчас не самое необходимое оружие. Такое мнение в интервью Главкому высказал бывший посол Германии в Украине Ханс-Юрген Гаймзёт.

По его словам, Мерц будет не только сам поддерживать Украину, но и будет искать помощи среди других союзников. Также экс-посол отметил, что в коалиционном соглашении сказано, что Германия расширит военную помощь Украине.

Относительно предоставления Украине ракет Taurus Гаймзёт подчеркнул, что точно никто не будет уверять Россию, что Германия не будет этого делать. Но отметил, что, возможно, это не то оружие, которое нужно Украине сейчас.

"Вопрос в другом: действительно ли такие ракеты больше всего нужны Украине именно сейчас? Возможно, это вид вооружений, который не является самыми необходимыми в этот момент", – сказал он, но не уточнил, какое оружие, по его мнению, важно сейчас.

Бывший посол также подчеркнул, что следует изменить восприятие заявлений России, в частности, об эскалации в случае предоставления Украине новых видов вооружений. Он подчеркнул, что именно Россия занимается эскалацией войны "с самого начала".

По словам Гаймзёта, атака на Сумы была четко воспринята не только немецкими генералами, но и будущим канцлером как "акт агрессии, который является преступлением". А преступление, по его словам, всегда является эскалацией.

"Это убийство гражданских, а затем и спасателей, прибывших на место взрыва ракеты. Преступление в Сумах снова демонстрирует нам тип бесчеловечного поведения с российской стороны", – сказал он.