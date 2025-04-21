Німецький експосол: Можливо, Taurus зараз не є найнеобхіднішою зброєю для України

Гаймзьот вважає, що новий канцлер Німеччини буде ще з більш проукраїнською позицією

Ганс-Юрген Гаймзьот (Фото: rferl.org)

Можливий майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц буде більш проактивним у підтримці України, однак ракети Taurus, ймовірно, не є необхідною зброєю зараз. Таку думку в інтерв'ю Главкому висловив колишній посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот.

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За його словами, Мерц буде не тільки сам підтримувати Україну, але й шукатиме допомоги серед інших союзників. Також експосол зазначив, що в коаліційній угоді відзначається, що Німеччина розширить військову допомогу Україні.

Стосовно надання Україні ракет Taurus Гаймзьот підкреслив, що точно ніхто не запевнятиме Росію, що Німеччина не буде цього робити. Але зазначив, що, можливо, це не та зброя, яка потрібна Україні зараз.

"Питання в іншому: чи справді такі ракети найбільше потрібні Україні саме зараз? Можливо, це вид озброєнь, які не є найнеобхіднішими в цей момент", – сказав він, але не уточнив, яка зброя, на його думку, є важливою зараз.

Колишній посол також наголосив, що потрібно змінити сприйняття заяв Росії, зокрема, про ескалацію у разі надання Україні нових видів озброєнь. Він підкреслив, що саме Росія займається ескалацією війни "від самого початку".

За словами Гаймзьота, атака на Суми була чітко сприйнята не лише німецькими генералами, а й майбутнім канцлером як "акт агресії, який є злочином". А злочин, за його словами, завжди є ескалацією.

"Це вбивство цивільних, а потім і рятувальників, які прибули на місце вибуху ракети. Злочин у Сумах знову демонструє нам тип нелюдської поведінки з російської сторони", – сказав він.