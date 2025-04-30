Партия Шольца проголосовала за коалиционное соглашение с ХДС/ХСС, Мерц станет канцлером
Немецкая Социал-демократическая партия (СДПГ) проголосовала за коалиционное соглашение с блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). В скором времени Фридрих Мерц станет новым канцлером, пишет Tagesschau.
После того как ХСС/ХДС одобрили договор о создании черно-красной правительственной коалиции, аналогичное решение приняли и члены СДПГ.
Отмечается, что за соглашение от СДПГ "за" проголосовали 84,6% членов, против – 15,4%.
Согласно данным социал-демократов, в голосовании приняло участие 56% членов, что значительно превышает минимальный порог в 20%.
Таким образом, никаких препятствий для подписания коалиционного соглашения нет больше, и его планируют подписать 5 мая. Это открывает путь для лидера ХДС Мерца стать канцлером Германии и привести к присяге новых министров своего правительства, подчеркнули журналисты.
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- 6 мая Бундестаг должен избрать Мерца на должность канцлера.