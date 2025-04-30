Партія Шольца проголосувала за коаліційну угоду з ХДС/ХСС, Мерц готується стати канцлером

Зазначається, що за угоду від СДПН "за" проголосували 84,6% членів, "проти" — 15,4%

Фото: ЕРА/HANNIBAL HANSCHKE

Німецька Соціал-демократична партія (СДПН) проголосувала за коаліційну угоду з блоком Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС). Незабаром Фрідріх Мерц стане новим канцлером, пише Tagesschau.

Після того, як ХСС/ХДС схвалили договір про створення чорно-червоної урядової коаліції, аналогічне рішення ухвалили й члени СДПН.

Зазначається, що за угоду від СДПН "за" проголосували 84,6% членів, "проти" — 15,4%.

Згідно з даними соціал-демократів, у голосуванні взяли участь 56% членів, що значно перевищує мінімальний поріг у 20%.

Таким чином, жодних перешкод для підписання коаліційної угоди більше немає, і його планують підписати 5 травня. Це відкриває шлях для лідера ХДС Мерца стати канцлером Німеччини та привести до присяги нових міністрів свого уряду, наголосили журналісти.

9 квітня 2025 року німецькі консерватори та соціал-демократи уклали коаліційну угоду та домовилися про створення уряду.

28 квітня партія Мерца оголосила імена міністрів у новому уряді. Зокрема, на посаду очільника зовнішньополітичного відомства Німеччини висунуто 62-річного консерватора Йоганна Вадефуля, який підтримує Україну.

6 травня Бундестаг має обрати Мерца на посаду канцлера.