У Міноборони Німеччини переконані, що НАТО є і залишатиметься основою безпеки Європи

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

НАТО є і залишатиметься основою безпеки Європи. Про це для матеріалу LIGA.net "Між Трампом та Кремлем. Як Європа готується зміцнювати оборону без США" повідомила речниця Федерального міністерства оборони Німеччини у справах оборонного альянсу Соня Момберг.

Відповідаючи на запитання, чи бачить Німеччина потребу у створенні нових безпекових альянсів для захисту Європи, Момберг запевнила: "НАТО є і залишатиметься основою безпеки Європи".

Торкаючись теми України та її підтримки, речниця німецького Міноборони заявила, що позиція Берліна щодо довгострокової перспективи безпеки України "широко обговорювалася в минулому".

"Уряд Німеччини продовжуватиме надавати суттєву підтримку Україні", – сказала вона.

21 березня 2025 року прем'єр Польщі Туск повідомив про рішення Євросоюзу посилити захист від Росії упродовж п'яти років.

26 березня Рютте назвав Росію "найзначнішою і найтемнішою" загрозою для Альянсу.

2 квітня Рютте заявив, що Європа повинна "активізуватися", оскільки Сполучені Штати зосередяться на Азії.

4 квітня держсекретар США Рубіо сказав, що члени НАТО мають залучати більше коштів на оборону, адже "це не про гроші, а про можливості".