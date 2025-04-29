У Міноборони Німеччини переконані, що НАТО є і залишатиметься основою безпеки Європи
НАТО є і залишатиметься основою безпеки Європи. Про це для матеріалу LIGA.net "Між Трампом та Кремлем. Як Європа готується зміцнювати оборону без США" повідомила речниця Федерального міністерства оборони Німеччини у справах оборонного альянсу Соня Момберг.
Відповідаючи на запитання, чи бачить Німеччина потребу у створенні нових безпекових альянсів для захисту Європи, Момберг запевнила: "НАТО є і залишатиметься основою безпеки Європи".
Торкаючись теми України та її підтримки, речниця німецького Міноборони заявила, що позиція Берліна щодо довгострокової перспективи безпеки України "широко обговорювалася в минулому".
"Уряд Німеччини продовжуватиме надавати суттєву підтримку Україні", – сказала вона.
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