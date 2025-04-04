"Це не про гроші, це про можливості". Рубіо пояснив вимоги щодо збільшення витрат на оборону

Держсекретар США констатував, що більшість членів Альянсу вже витрачають більше, ніж два-три роки тому

Марко Рубіо (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Члени НАТО повинні залучати більше коштів на оборону, адже "це не про гроші, а про можливості", вважає державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Свою думку глава американської дипломатії висловив під час брифінгу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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За його словами, наразі йдеться про шлях до того, аби союзники витрачали 5% свого ВВП на оборону. Однак Рубіо констатував, що більшість членів Альянсу вже витрачають більше, ніж два-три роки тому.

"Цей тренд уже продовжується. І тренд хороший, він має продовжуватися. Це не про витрати, це не про гроші, це про можливості. Для того, щоб НАТО було сильнішим, треба сильніші партнери", – наголосив держсекретар.

Він зазначив, що США залучають "дуже багато ресурсів до цього". І Вашингтон, за його словами, набагато більше залучений зараз, ніж раніше.

"Це має бути реальний альянс. І це означає, що всі партнери мають підвищувати свої можливості щодо озброєння та оборони", – сказав глава дипломатії, додавши, що війна Росії проти України показала "реальні загрози".

Рубіо акцентував, що президент США Дональд Трамп був послідовним у своїх заявах щодо цього питання. Зокрема, тему про збільшення витрат на оборону підіймали ще під час його першого президентського терміну.

"Чим сильніші наші партнери, тим сильніше й НАТО. І всі мають бути за це", – резюмував він.

21 березня 2025 року прем'єр Польщі Туск повідомив про рішення Євросоюзу посилити захист від Росії упродовж п'яти років.

26 березня Рютте назвав Росію "найзначнішою і найтемнішою" загрозою для Альянсу.

2 квітня Рютте заявив, що Європа повинна "активізуватися", оскільки Сполучені Штати зосередяться на Азії.