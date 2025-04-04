"Это не о деньгах, это о возможностях". Рубио объяснил призыв увеличить расходы на оборону

Госсекретарь США констатировал, что большинство членов Альянса уже тратят больше, чем два-три года назад

Марко Рубио (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Члены НАТО должны привлекать больше средств на оборону, ведь "это не о деньгах, а о возможностях", считает государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Свое мнение глава американской дипломатии высказал на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По его словам, речь идет о пути к тому, чтобы союзники тратили 5% своего ВВП на оборону. Однако Рубио констатировал, что большинство членов Альянса уже тратят больше, чем два-три года назад.

"Этот тренд уже продолжается. И тренд хороший, он должен продолжаться. Это не о расходах, это не о деньгах, это о возможностях. Для того чтобы НАТО было сильнее, нужны более сильные партнеры", — подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что США привлекают "очень много ресурсов в это". И Вашингтон, по его словам, гораздо больше привлечен сейчас, чем раньше.

"Это должен быть реальный альянс. И это означает, что все партнеры должны повышать свои возможности вооружения и обороны", — сказал глава дипломатии, добавив, что война России против Украины показала "реальные угрозы".

Рубио акцентировал, что президент США Дональд Трамп был последовательным в своих заявлениях по этому вопросу. В частности, тему об увеличении расходов на оборону поднимали еще во время его первого президентского срока.

"Чем сильнее наши партнеры, тем сильнее и НАТО. И все должны быть за это", – резюмировал он.

21 марта 2025 года премьер Польши Туск сообщил о решении Евросоюза усилить защиту от России в течение пяти лет.

26 марта Рютте назвал Россию "самой значительной и темной" угрозой для Альянса.

2 апреля Рютте заявил, что Европа должна "активизироваться", поскольку Соединенные Штаты сосредоточатся на Азии.