Рютте призвал Европу "активизироваться", поскольку США сосредоточатся на Азии

Марк Рютте (Фото: Koen Van Weel/EPA)

Европа должна "активизироваться", поскольку Соединенные Штаты сосредоточятся на Азии, считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Свое мнение он высказал в ходе общения с журналистами в Брюсселе накануне двухдневной встречи министров иностранных дел Альянса, передает агентство Bloomberg.

Рютте сказал, что США не планируют выводить войска из Европы, хотя военные в регионе должны "активизироваться", поскольку Вашингтон больше сосредотачивается на Азии.

"Для США понятно, что со временем они хотят все больше сосредотачиваться на этой части мира. Так что для Европы логично активизироваться еще больше", — подчеркнул генсек Альянса.

В то же время Рютте повторил, что США "отданы НАТО".

Встреча глав МИД государств-членов Альянса состоится 3-4 апреля. В ней примет участие глава украинской дипломатии Андрей Сибига.