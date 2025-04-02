Рютте закликав Європу "активізуватися", оскільки США зосередяться на Азії

Марк Рютте (Фото: Koen Van Weel/EPA)

Європа повинна "активізуватися", оскільки Сполучені Штати зосередяться на Азії, вважає генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Свою думку він висловив під час спілкування з журналістами у Брюсселі напередодні дводенної зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, передає агентство Bloomberg.

Рютте сказав, що США не планують виводити війська з Європи, хоча військові в регіоні повинні "активізуватися", оскільки Вашингтон більше зосереджується на Азії.

"Для США зрозуміло, що з часом вони хочуть дедалі більше зосереджуватися на цій частині світу. Тож для Європи логічно активізуватися ще більше", – наголосив генсек Альянсу

Водночас Рютте повторив, що США "віддані НАТО".

Зустріч глав МЗС держав-членів Альянсу відбудеться 3-4 квітня. У ній візьме участь глава української дипломатії Андрій Сибіга.