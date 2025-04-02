Рютте закликав Європу "активізуватися", оскільки США зосередяться на Азії
Європа повинна "активізуватися", оскільки Сполучені Штати зосередяться на Азії, вважає генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Свою думку він висловив під час спілкування з журналістами у Брюсселі напередодні дводенної зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, передає агентство Bloomberg.
Рютте сказав, що США не планують виводити війська з Європи, хоча військові в регіоні повинні "активізуватися", оскільки Вашингтон більше зосереджується на Азії.
"Для США зрозуміло, що з часом вони хочуть дедалі більше зосереджуватися на цій частині світу. Тож для Європи логічно активізуватися ще більше", – наголосив генсек Альянсу
Водночас Рютте повторив, що США "віддані НАТО".
Зустріч глав МЗС держав-членів Альянсу відбудеться 3-4 квітня. У ній візьме участь глава української дипломатії Андрій Сибіга.
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