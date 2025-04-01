Сибіга відвідає засідання глав МЗС країн НАТО у Брюсселі. Зацікавлений у зустрічі з Рубіо
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо під час візиту до Брюсселя. Про це стало відомо на брифінгу, який глава дипломатії провів разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.
Сибіга сказав, що отримав запрошення взяти участь в зустрічі, яка відбудеться 3-4 квітня у столиці Бельгії.
"Звичайно, що будь-який багатосторонній захід я завжди використовую для проведення двосторонніх зустрічей", – додав глава дипломатії, коментуючи можливу зустріч з держсекретарем США.
За його словами, станом на 1 квітня підтверджено 14 зустрічей з очільниками МЗС держав Альянсу.
Сибіга акцентував, що зацікавлений у проведенні перемовин з Рубіо.
- 1 квітня 2025 року Держдеп США повідомив, що Рубіо візьме участь у зустрічі глав МЗС країн НАТО. Однією з тем обговорення буде забезпечення тривалого миру в Україні.
- В кулуарах зустрічі також можуть відбутися перші особисті дипломатичні переговори між Данією та США на високому рівні після обрання Трампа президентом США та його обіцянок взяти під контроль Гренландію.