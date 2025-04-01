Сибіга відвідає засідання глав МЗС країн НАТО у Брюсселі. Зацікавлений у зустрічі з Рубіо

Станом на 1 квітня в Андрія Сибіги підтверджено 14 двосторонніх зустрічей з колегами

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо під час візиту до Брюсселя. Про це стало відомо на брифінгу, який глава дипломатії провів разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Сибіга сказав, що отримав запрошення взяти участь в зустрічі, яка відбудеться 3-4 квітня у столиці Бельгії.

"Звичайно, що будь-який багатосторонній захід я завжди використовую для проведення двосторонніх зустрічей", – додав глава дипломатії, коментуючи можливу зустріч з держсекретарем США.

За його словами, станом на 1 квітня підтверджено 14 зустрічей з очільниками МЗС держав Альянсу.

Сибіга акцентував, що зацікавлений у проведенні перемовин з Рубіо.