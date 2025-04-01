Рубіо обговорить забезпечення тривалого миру в Україні з очільниками МЗС країн НАТО
Державний секретар США Марко Рубіо візьме участь в зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Однією з тем обговорення буде забезпечення тривалого миру в Україні. Про це повідомляє Державний департамент США.
На зустрічі, яка відбудеться в Брюсселі 2-4 квітня, також обговорять такий пріоритет безпеки для НАТО, як збільшення інвестицій блоку в оборону.
Рубіо обговорить спільну загрозу Китаю для євроатлантичного та індо-тихоокеанського альянсів на сесії НАТО з представниками партнерів в регіоні. Крім цього, планується обговорення Рубіо планів щодо Гаазького саміту НАТО влітку 2025 року.
В кулуарах зустрічі також можуть відбутися перші особисті дипломатичні переговори між Данією та США на високому рівні після обрання Дональда Трампа президентом США та його обіцянок взяти під контроль Гренландію.
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