Рубіо обговорить забезпечення тривалого миру в Україні з очільниками МЗС країн НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо візьме участь в зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Однією з тем обговорення буде забезпечення тривалого миру в Україні. Про це повідомляє Державний департамент США.

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На зустрічі, яка відбудеться в Брюсселі 2-4 квітня, також обговорять такий пріоритет безпеки для НАТО, як збільшення інвестицій блоку в оборону.

Рубіо обговорить спільну загрозу Китаю для євроатлантичного та індо-тихоокеанського альянсів на сесії НАТО з представниками партнерів в регіоні. Крім цього, планується обговорення Рубіо планів щодо Гаазького саміту НАТО влітку 2025 року.

В кулуарах зустрічі також можуть відбутися перші особисті дипломатичні переговори між Данією та США на високому рівні після обрання Дональда Трампа президентом США та його обіцянок взяти під контроль Гренландію.