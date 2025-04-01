Рубио обсудит обеспечение продолжительного мира в Украине с главами МИД стран НАТО
Государственный секретарь США Марко Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО. Одной из тем обсуждения будет обеспечение продолжительного мира в Украине. Об этом сообщает Государственный департамент США.
На встрече, которая состоится 2-4 апреля в Брюсселе, также обсудят такой приоритет безопасности для НАТО, как увеличение инвестиций блока в оборону.
Рубио обсудит общую угрозу Китая для евроатлантического и индо-тихоокеанского альянсов на сессии НАТО с представителями партнеров в регионе. Кроме того, планируется обсуждение Рубио планов относительно Гаагского саммита НАТО летом 2025 года.
В кулуарах встречи могут состояться первые личные дипломатические переговоры между Данией и США на высоком уровне после избрания Дональда Трампа президентом США и его обещаний взять под контроль Гренландию.
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