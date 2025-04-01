Сибига посетит заседание глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Заинтересован во встрече с Рубио

По состоянию на 1 апреля у Андрея Сибиги подтверждено 14 двусторонних встреч с коллегами

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига заинтересован во встрече с государственным секретарем США Марко Рубио во время визита в Брюссель. Об этом стало известно на брифинге, который глава дипломатии провел вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Сибига сказал, что получил приглашение принять участие во встрече, которая состоится 3-4 апреля в столице Бельгии.

"Конечно, что любое многостороннее мероприятие я всегда использую для проведения двусторонних встреч", – добавил глава дипломатии, комментируя возможную встречу с госсекретарем США.

По его словам, на 1 апреля подтверждено 14 встреч с главами МИД государств Альянса.

Сибига акцентировал, что заинтересован в проведении переговоров с Рубио.