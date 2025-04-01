Сибига посетит заседание глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Заинтересован во встрече с Рубио
Министр иностранных дел Андрей Сибига заинтересован во встрече с государственным секретарем США Марко Рубио во время визита в Брюссель. Об этом стало известно на брифинге, который глава дипломатии провел вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Сибига сказал, что получил приглашение принять участие во встрече, которая состоится 3-4 апреля в столице Бельгии.
"Конечно, что любое многостороннее мероприятие я всегда использую для проведения двусторонних встреч", – добавил глава дипломатии, комментируя возможную встречу с госсекретарем США.
По его словам, на 1 апреля подтверждено 14 встреч с главами МИД государств Альянса.
Сибига акцентировал, что заинтересован в проведении переговоров с Рубио.
- 1 апреля 2025 года Госдеп США сообщил, что Рубио примет участие во встрече глав МИД стран НАТО. Одной из тем обсуждения будет обеспечение продолжительного мира в Украине.
- В кулуарах встречи могут состояться первые личные дипломатические переговоры между Данией и США на высоком уровне после избрания Трампа президентом США и его обещаний взять под контроль Гренландию.