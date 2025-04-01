США и Дания проведут переговоры на высоком уровне на фоне слов Трампа на Гренландию – FT
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен планирует встретиться с государственным секретарем США Марко Рубио в кулуарах саммита глав МИД стран НАТО, который начнется 3 апреля в Брюсселе. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на двух неназванных чиновников, которые проинформированы о подготовке встречи.
Встреча должна быть первыми личными дипломатическими переговорами между странами на высоком уровне после избрания Дональда Трампа президентом США и его обещания взять под контроль Гренландию.
Встреча состоится во время визита премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен в Гренландию, через несколько дней после посещения острова вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
По информации собеседников журналистов, встречу еще могут отменить из-за напряженных отношений между Данией и США.
В январе Расмуссен и Рубио 20 минут разговаривали по телефону, это состоялось через неделю после того, как Фредериксен и Трамп провели собственный разговор касательно Гренландии.
29 марта Расмуссен заявил, что США должны изменить тон в своих заявлениях по Гренландии, ведь, по его мнению, "так не говорят с близкими союзниками".
- 3 февраля 2025 года Фредериксен заявила, что Копенгаген готов разрешить США усилить присутствие в Гренландии.
- 6 февраля лидер правящей партии Гренландии Йенсен сказал, что хочет ускорить референдум о независимости острова от Дании.
- 5 марта Трамп во время выступления в Конгрессе выразил уверенность, что США получат контроль над Панамским каналом и Гренландией.
- 11 марта в Гренландии прошли парламентские выборы, победу одержали сторонники медленной независимости.
- 30 марта премьер-министр Гренландии Нильсен заявил, что США не получат остров.