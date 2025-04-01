США и Дания проведут переговоры на высоком уровне на фоне слов Трампа на Гренландию – FT

Госсекретарь США Марк Рубио (Фото: Samuel Corum/EPA)

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен планирует встретиться с государственным секретарем США Марко Рубио в кулуарах саммита глав МИД стран НАТО, который начнется 3 апреля в Брюсселе. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на двух неназванных чиновников, которые проинформированы о подготовке встречи.

Встреча должна быть первыми личными дипломатическими переговорами между странами на высоком уровне после избрания Дональда Трампа президентом США и его обещания взять под контроль Гренландию.

Встреча состоится во время визита премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен в Гренландию, через несколько дней после посещения острова вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Читайте также Зачем Трампу Гренландия, может ли он ее купить и за сколько

По информации собеседников журналистов, встречу еще могут отменить из-за напряженных отношений между Данией и США.

В январе Расмуссен и Рубио 20 минут разговаривали по телефону, это состоялось через неделю после того, как Фредериксен и Трамп провели собственный разговор касательно Гренландии.

29 марта Расмуссен заявил, что США должны изменить тон в своих заявлениях по Гренландии, ведь, по его мнению, "так не говорят с близкими союзниками".