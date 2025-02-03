Дания готова разрешить США усилить присутствие в Гренландии – Фредериксен
Дания готова разрешить США усилить их присутствие в Гренландии, заявила премьер-министр королевства Мэтте Фредериксен. Слова политика перед встречей лидеров Европейского Союза в Брюсселе передает агентство Bloomberg.
На этом острове уже расположена американская военная база, которая следит за космосом и выявляет ракетные угрозы, и США "могут иметь больше возможностей", заявила Фредериксен.
"Я полностью согласна с американцами, что Крайний Север, Арктический регион становится все более важным, когда мы говорим об обороне, безопасности и сдерживании. И можно найти способ обеспечить более сильное присутствие в Гренландии", – рассказала премьер Дании.
Чиновница добавила, что и Дания, и НАТО готовы расширить свое присутствие в регионе.
"Поэтому если речь идет о защите нашей части мира, мы можем найти путь вперед", – заявила Фредериксен.
Она в очередной раз повторила, что Гренландия является частью Дании и "не продается".
Премьер отметила, что вопрос острова будет в повестке дня на встрече лидеров ЕС.
Также она отрицала заявление вице-президента США Джей Ди Венса о том, что якобы Дания не является хорошим союзником.
"Мы воевали бок о бок с американцами много-много десятилетий. Я не приму идею о том, что Дания является плохим союзником. Мы не являемся, не были и не будем таковыми в будущем", – заявила политик.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Эгеде ответил, что она не продается.
- 7 января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 17 января премьер Гренландии заявил, что страна желает тесных отношений с США и Данией, но сама определит границы.
- 27 января генерал Бригер заявил, что в Гренландию необходимо направить войска ЕС.
- 30 января в интервью Рубио заявил, что интерес Трампа к Гренландии "не шутка", и добавил, что через четыре года интересы США в Арктике будут "защищены". Его датский коллега еще раз подчеркнул, что остров не продается.