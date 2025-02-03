Дания готова разрешить США усилить присутствие в Гренландии – Фредериксен

Премьер в очередной раз повторила, что остров является частью Дании и "не продается"

Мэтте Фредериксен (Фото: EPA)

Дания готова разрешить США усилить их присутствие в Гренландии, заявила премьер-министр королевства Мэтте Фредериксен. Слова политика перед встречей лидеров Европейского Союза в Брюсселе передает агентство Bloomberg.

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На этом острове уже расположена американская военная база, которая следит за космосом и выявляет ракетные угрозы, и США "могут иметь больше возможностей", заявила Фредериксен.

"Я полностью согласна с американцами, что Крайний Север, Арктический регион становится все более важным, когда мы говорим об обороне, безопасности и сдерживании. И можно найти способ обеспечить более сильное присутствие в Гренландии", – рассказала премьер Дании.

Чиновница добавила, что и Дания, и НАТО готовы расширить свое присутствие в регионе.

"Поэтому если речь идет о защите нашей части мира, мы можем найти путь вперед", – заявила Фредериксен.

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Она в очередной раз повторила, что Гренландия является частью Дании и "не продается".

Премьер отметила, что вопрос острова будет в повестке дня на встрече лидеров ЕС.

Также она отрицала заявление вице-президента США Джей Ди Венса о том, что якобы Дания не является хорошим союзником.

"Мы воевали бок о бок с американцами много-много десятилетий. Я не приму идею о том, что Дания является плохим союзником. Мы не являемся, не были и не будем таковыми в будущем", – заявила политик.