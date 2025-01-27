В Гренландию необходимо направить войска ЕС – генерал Бригер
Глава военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер на фоне заявлений президента США Дональда Трампа считает, что нужно направить европейские и американские войска в Гренландию. Об этом он сказал немецкой газете Welt am Sonntag.
По его словам, это стало бы "сильным сигналом" и "сдерживающим фактором" для действий России и Китая.
"На мой взгляд, было бы вполне разумно не только разместить американские войска в Гренландии, как это имело место до сих пор, но и рассмотреть возможность размещения там в будущем солдат ЕС. Это... может способствовать стабильности в регионе", – заявил генерал.
Как отмечает The Telegraph, развертывание миссии ЕС в Гренландии рассматривается как один из вариантов решения проблем безопасности Трампа. Для этого решения необходимо политическое одобрение стран-членов ЕС, так как военный комитет не располагает собственной армией для проведения миссий и будут задействованы военные этих стран.
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