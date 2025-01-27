У Гренландію необхідно спрямувати війська ЄС – генерал Брігер

Роберт Брігер (Фото: x.com/ChairmanEUMC/)

Голова військового комітету Євросоюзу генерал Роберт Брігер на тлі заяв президента США Дональда Трампа вважає, що треба спрямувати європейські та американські війська до Гренландії. Про це він сказав німецькій газеті Welt am Sonntag.

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За його словами, це стало б "сильним сигналом" та "стримувальним фактором" для дій Росії та Китаю.

"На мій погляд, було б цілком розумно не лише розмістити американські війська у Гренландії, як це було потрібно до тепер, але й розглянути можливість розміщення там у майбутньому солдатів ЄС. Це... може сприяти стабільності у регіоні", – заявив генерал.

Як зазначає The Telegraph, розгортання місії ЄС у Гренландії розглядається як один із варіантів розв'язання проблем безпеки Трампа. Для цього рішення необхідне політичне схвалення країн-членів ЄС, оскільки військовий комітет не має власної армії для проведення місій і будуть залучені військові цих країн.