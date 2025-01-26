"Гренландці хочуть цього". Трамп думає, що Гренландія у підсумку стане частиною США

За словами американського лідера, 57 000 гренландців нібито хочуть бути частиною США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Yuri Gripas)

Президент США Дональд Трамп вважає, що зможе отримати контроль над Гренландією, пише BBC. На його думку, гренландці хочуть бути зі Штатами.

"Я думаю, що Гренландію ми отримаємо, тому що це пов’язано зі свободою світу", – сказав американський лідер, додавши, що нібито 57 000 жителів підконтрольного Данії острова хочуть бути частиною США.

Трамп заявив, що відмова Данії дозволити США придбати Гренландію була б "дуже недружнім актом", оскільки це важливо для "захисту вільного світу".

На його думку, США можуть "забезпечити свободу", а Данія – ні.