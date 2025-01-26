"Гренландці хочуть цього". Трамп думає, що Гренландія у підсумку стане частиною США
Президент США Дональд Трамп вважає, що зможе отримати контроль над Гренландією, пише BBC. На його думку, гренландці хочуть бути зі Штатами.
"Я думаю, що Гренландію ми отримаємо, тому що це пов’язано зі свободою світу", – сказав американський лідер, додавши, що нібито 57 000 жителів підконтрольного Данії острова хочуть бути частиною США.
Трамп заявив, що відмова Данії дозволити США придбати Гренландію була б "дуже недружнім актом", оскільки це важливо для "захисту вільного світу".
На його думку, США можуть "забезпечити свободу", а Данія – ні.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Муте Егеде відповів, що вона не продається.
- 7 січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 13 січня у Данії заявили про готовність обговорювати з командою Трампа інтереси США в Арктиці.
- 15 січня Трамп поспілкувався з прем'єркою Данії телефоном про Гренландію. Фредеріксен підкреслила, що питання про незалежність Гренландії має вирішувати сама Гренландія.