"Вони мають вирішувати самостійно". Прем'єрка Данії поговорила з Трампом щодо Гренландії

Метте Фредеріксен (Фото: ЕРА/Mads Claus Rasmussen)

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен провела телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом на тлі його амбіцій щодо Гренландії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби канцелярії Фредеріксен.

Зазначається, що данська прем'єрка підкреслила важливість посилення безпеки в Арктиці та заявила, що Королівство Данія готове брати на себе ще більше зобов’язань у цьому напрямку.

Фредеріксен звернула увагу на слова прем’єра Гренландії Муте Егеде, який наголосив, що острівна країна не продається. Вона також зазначила, що питання незалежності Гренландії має вирішуватися самою Гренландією.

Фредеріксен акцентувала на внеску данських компаній у розвиток економіки США, зокрема у створення робочих місць, та наголосила на важливості посилення торгівельних відносин між ЄС і США.

У розмові також порушували питання російсько-української війни, ситуації на Близькому Сході та відносин із Китаєм. Діалог тривав 45 хвилин, і сторони погодилися підтримувати подальше спілкування.