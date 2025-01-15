"Они должны решать самостоятельно". Премьер Дании поговорила с Трампом о Гренландии
Премьер Дании Мэтте Фредериксен провела телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его амбиций в отношении Гренландии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцелярии Фредериксен.
Отмечается, что датский премьер подчеркнул важность усиления безопасности в Арктике и заявила, что Королевство Дания готово брать на себя еще больше обязательств в этом направлении.
Фредериксен обратила внимание на слова премьера Гренландии Муте Эгеде, который отметил, что островная страна не продается. Она также отметила, что вопрос о независимости Гренландии должен решаться самой Гренландией.
Фредериксен акцентировала на вкладе датских компаний в развитие экономики США, в частности в создание рабочих мест, и отметила важность усиления торговых отношений между ЕС и США.
В разговоре также поднимались вопросы российско-украинской войны, ситуации на Ближнем Востоке и отношений с Китаем. Диалог длился 45 минут, и стороны согласились поддерживать дальнейшее общение.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер Гренландии Эгеде ответил, что она не продается.
- 3 января 2025 года премьер Гренландии заявил, что хочет независимости от Дании.
- 7 января Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 8 января глава МИД Дании сказал, что Гренландия может стать независимой от их страны, но не частью США.
- 13 января в Дании заявили о готовности обсуждать с командой Трампа интересы США в Арктике.