"Они должны решать самостоятельно". Премьер Дании поговорила с Трампом о Гренландии

Мэтте Фредериксен (Фото: ЕРА/Mads Claus Rasmussen)

Премьер Дании Мэтте Фредериксен провела телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его амбиций в отношении Гренландии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцелярии Фредериксен.

Отмечается, что датский премьер подчеркнул важность усиления безопасности в Арктике и заявила, что Королевство Дания готово брать на себя еще больше обязательств в этом направлении.

Фредериксен обратила внимание на слова премьера Гренландии Муте Эгеде, который отметил, что островная страна не продается. Она также отметила, что вопрос о независимости Гренландии должен решаться самой Гренландией.

Фредериксен акцентировала на вкладе датских компаний в развитие экономики США, в частности в создание рабочих мест, и отметила важность усиления торговых отношений между ЕС и США.

В разговоре также поднимались вопросы российско-украинской войны, ситуации на Ближнем Востоке и отношений с Китаем. Диалог длился 45 минут, и стороны согласились поддерживать дальнейшее общение.