"Гренландцы хотят этого". Трамп считает, что Гренландия в итоге станет частью США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Yuri Gripas)

Президент США Дональд Трамп считает, что сможет получить контроль над Гренландией, пишет BBC. По его мнению, гренландцы желают быть со Штатами.

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"Я думаю, что Гренландию мы получим, потому что это связано со свободой мира", – сказал американский лидер, добавив, что якобы 57 тысяч жителей подконтрольного Дании острова хотят быть частью США.

Трамп заявил, что отказ Дании позволить США приобрести Гренландию был бы "очень недружественным актом", поскольку это важно для "защиты свободного мира".

По его мнению, США могут "обеспечить свободу", а Дания – нет.