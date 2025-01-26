"Гренландцы хотят этого". Трамп считает, что Гренландия в итоге станет частью США
Президент США Дональд Трамп считает, что сможет получить контроль над Гренландией, пишет BBC. По его мнению, гренландцы желают быть со Штатами.
"Я думаю, что Гренландию мы получим, потому что это связано со свободой мира", – сказал американский лидер, добавив, что якобы 57 тысяч жителей подконтрольного Дании острова хотят быть частью США.
Трамп заявил, что отказ Дании позволить США приобрести Гренландию был бы "очень недружественным актом", поскольку это важно для "защиты свободного мира".
По его мнению, США могут "обеспечить свободу", а Дания – нет.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Муте Эгеде ответил, что она не продается.
- 7 января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключила военного принуждения.
- 13 января в Дании заявили о готовности обсуждать с командой Трампа интересы США в Арктике.
- 15 января Трамп пообщался с премьером Дании по телефону о Гренландии. Фредериксен подчеркнула, что вопрос о независимости Гренландии должна решать сама Гренландия.