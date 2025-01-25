"Это все серьезно". FT рассказала об "ужасном" разговоре Трампа с Фредериксен о Гренландии

По данным источников журналистов, разговор длился 45 минут и состоялся на прошлой неделе, незадолго до инаугурации Трампа

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьером Дании Мэтте Фредериксен выразил серьезное намерение взять Гренландию под контроль Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на пятерых европейских чиновников, знающих ход дискуссии.

По данным источников, разговор длился 45 минут и состоялся на прошлой неделе, незадолго до инаугурации Трампа. Белый дом не давал комментариев касательно этого разговора.

Пятеро нынешних и бывших высокопоставленных чиновников, знакомых с деталями этого разговора, описали его как "крайне напряженный". По их словам, Трамп был "агрессивным" после того, как премьер повторила, что продажа острова не рассматривается, несмотря на предложение по усилению сотрудничества в военной сфере и в разработке месторождений полезных ископаемых.

Один из собеседников, бывший датский чиновник, назвал это "ужасным" опытом, а другой отметил, что Трамп вел себя "очень жестко".

"Он был непоколебим. Это было как холодный душ. Раньше было трудно воспринимать все это серьезно. Но я думаю, это все серьезно, и потенциально очень опасно", – прокомментировал еще один из собеседников.

FT отмечает, что европейские страны изначально предполагали, что заявления Трампа о контроле над Гренландией являются лишь переговорным трюком, направленным на усиление влияния в НАТО, а также в отношениях с Россией и Китаем. Однако после звонка с Фредериксен эти надежды исчезли.

"Намерения были очевидны. Они [США] действительно этого хотят. Дания сейчас в кризисном состоянии", – заявил очередной неназванный чиновник. Другой добавил, что датчане "совершенно напуганы", особенно после того, как Трамп якобы угрожал Дании такими мерами, как введение целевых тарифов.

В то же время офис премьера Дании опроверг подобную интерпретацию разговора, назвав ее неточной и основанной на анонимных источниках.