"Це все серйозно". FT розповіла про "жахливу" розмову Трампа з Фредеріксен про Гренландію

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен висловив серйозний намір взяти Гренландію під контроль Сполучених Штатів. Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на п'ятьох європейських чиновників, обізнаних з перебігом дискусії.

За даними джерел, розмова тривала 45 хвилин і відбулася минулого тижня, незадовго до інавгурації Трампа. Білий дім коментарів щодо цієї розмови не надав.

П'ятеро нинішніх і колишніх високопосадовців, знайомих із деталями цієї розмови, описали її як "вкрай напружену". За їхніми словами, Трамп був "агресивним" після того, як прем'єрка повторила, що продаж острова не розглядається, попри її пропозицію щодо посилення співпраці у військовій сфері та в розробці родовищ корисних копалин.

Один зі співрозмовників, колишній данський чиновник, назвав це "жахливим" досвідом, а інший зазначив, що Трамп поводився "дуже жорстко".

"Він був непохитний. Це був немов холодний душ. Раніше було важко сприймати все це серйозно. Але я думаю, це все серйозно, і потенційно дуже небезпечно", – прокоментував ще один зі співрозмовників.

FT зазначає, що європейські країни спочатку припускали, що заяви Трампа про контроль над Гренландією є лише перемовним трюком, спрямованим на посилення впливу у НАТО, а також у відносинах із Росією та Китаєм. Однак після дзвінка з Фредеріксен ці сподівання зникли.

"Наміри були очевидними. Вони [США] дійсно цього хочуть. Данія зараз у кризовому стані", – заявив черговий неназваний чиновник. Інший додав, що данці "абсолютно налякані", особливо після того, як Трамп начебто погрожував Данії такими заходами, як запровадження цільових тарифів.

Водночас офіс прем'єрки Данії спростував подібну інтерпретацію розмови, назвавши її неточною та такою, що ґрунтується на анонімних джерелах.