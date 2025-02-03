Данія готова дозволити США посилити присутність у Гренландії – Фредеріксен

Прем'єрка вчергове повторила, що острів є частиною Данії і "не продається"

Метте Фредеріксен (Фото: EPA)

Данія готова дозволити США посилити їхню присутність у Гренландії, заявила прем'єр-міністерка королівства Метте Фредеріксен. Слова політикині перед зустріччю лідерів Європейського Союзу у Брюсселі передає агенція Bloomberg.

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На цьому острові вже розташована американська військова база, кора стежить за космосом та виявляє ракетні загрози, і США "можуть мати більше можливостей", заявила Фредеріксен.

"Я повністю згодна з американцями, що Крайня Північ, Арктичний регіон стає дедалі важливішим, коли ми говоримо про оборону, безпеку та стримування. І можна знайти спосіб забезпечити більш сильну присутність у Гренландії", – зазначила прем'єрка Данії.

Посадовиця додала, що і Данія, і НАТО готові розширити свою присутність у регіоні.

"Тому, якщо йдеться про захист нашої частини світу, ми можемо знайти шлях уперед", – заявила Фредеріксен.

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Вона вчергове повторила, що Гренландія є частиною Данії і "не продається".

Прем'єрка зазначила, що питання острова буде в порядку денному на зустрічі лідерів ЄС.

Також вона заперечила заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що нібито Данія не є хорошим союзником.

"Ми воювали пліч-о-пліч з американцями багато-багато десятиліть. Я не прийму ідею про те, що Данія є поганим союзником. Ми не є, не були і не будемо такими у майбутньому", – заявила політикиня.