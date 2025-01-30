Держсекретар США заявив, що інтерес Трампа до Гренландії "не жарт"

За словами Рубіо, через чотири роки інтереси США в Арктиці будуть "захищеніші"

Марко Рубіо (Фото: x.com/marcorubiо)

Інтерес президента США Дональда Трампа до покупки Гренландії – це "не жарт". Про це в інтерв'ю Sirius XM's The Megyn Kelly Show сказав держсекретар Марко Рубіо, повідомляє Reuters.

"Це не жарт. Йдеться не про придбання землі заради придбання землі. Це у наших національних інтересах, і цю проблему необхідно вирішити", – сказав Рубіо.

Він також не виключив військового примусу для того, щоб "не позбавляти себе важелів впливу".

За словами держсекретаря США, Арктика стане критично важливою для судноплавних шляхів та Америці, потрібна можливість її захищати. Рубіо також не виключив, що конкурент США Китай може спробувати розширити свою присутність.

Держсекретар США підкреслив, що володіння Гренландією є пріоритетом для Трампа.

"Ми поки не в змозі обговорювати, як саме ми діятимемо тактично. У чому, я думаю, ви можете бути впевнені, то це в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищені", – резюмував Рубіо.