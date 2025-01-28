Bloomberg: Прем'єрка Данії просить допомоги Європи для захисту Гренландії

Метте Фредеріксен і Олаф Шольц (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен звертається до своїх європейських союзників по допомогу після заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про Гренландію. Про це повідомило агентство Bloomberg.

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Фредеріксен здійснює турне великими столицями після вливання $2 млрд на оборону багатого на корисні копалини арктичного острова, на який поклав око Трамп. Це частина ширшого плану з посилення патрулювання у водах Північної Атлантики, йдеться у матеріалі.

За словами неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням, Данія, яка зазнає практично щоденних нападок з боку нової адміністрації США, вирішила не надто активно підтримувати риторику Трампа на публіці й попросила європейських союзників зробити те саме.

Вони додали, що ідея полягає в тому, аби применшити загрози та не загострювати ситуацію.

Трамп чітко дав зрозуміти, що його плани на Гренландію не зникнуть. Він наполягає, що хоче захопити найбільший острів у світі з міркувань безпеки, і відмовився виключити застосування сили.

Фредеріксен відвідала канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні перед зустрічами з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі у вівторок.

Відповідно до данської стратегії Фредеріксен і Шольц уникали будь-яких прямих згадок про кризу в Гренландії у своїх заявах журналістам перед переговорами.

Проте ледь завуальовано посилаючись на територіальні вимоги президента США, німецький канцлер сказав, що непорушність кордонів є фундаментальним принципом міжнародного права, який повинна поважати кожна країна.

"Ми стикаємося з більш невизначеною реальністю, реальністю, яка вимагає ще більш об’єднаної Європи та більшої співпраці. Європа, наш континент, заснована на ідеї, що співпраця, а не конфронтація призведе до миру, прогресу, процвітання, і шануймо цю ідею", – сказала Фредеріксен на брифінгу у Берліні.