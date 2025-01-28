Bloomberg: Премьер Дании просит помощи Европы для защиты Гренландии

Метте Фредериксен совершает турне по крупным столицам после вливания $2 млрд в оборону острова

Метте Фредериксен и Олаф Шольц (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обращается к своим европейским союзникам за помощью после заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о Гренландии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Фредериксен совершает турне по крупным столицам после вливания $2 млрд в оборону богатого полезными ископаемыми арктического острова, на который положил глаз Трамп. Это часть более широкого плана по усилению патрулирования в водах Северной Атлантики, говорится в материале.

По словам неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе, Дания, испытывающая практически ежедневные нападки со стороны новой администрации США, решила не слишком активно поддерживать риторику Трампа на публике и попросила европейских союзников сделать то же самое.

Они добавили, что идея состоит в том, чтобы приуменьшить угрозы и не обострять ситуацию.

Трамп четко дал понять, что его планы на Гренландию не исчезнут. Он настаивает, что хочет захватить самый большой остров в мире из соображений безопасности, и отказался исключить применение силы.

Фредериксен посетила канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине перед встречами с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе во вторник.

Согласно датской стратегии Фредериксен и Шольц избегали каких-либо прямых упоминаний о кризисе в Гренландии в своих заявлениях журналистам перед переговорами.

Тем не менее едва завуалированно ссылаясь на территориальные требования президента США, немецкий канцлер сказал, что нерушимость границ является фундаментальным принципом международного права, который должна уважать каждая страна.

"Мы сталкиваемся с более неопределенной реальностью, реальностью, которая требует еще более объединенной Европы и большего сотрудничества. Европа, наш континент, основана на идее, что сотрудничество, а не конфронтация приведет к миру, прогрессу, процветанию, и давайте уважать эту идею", – сказала Фредериксен на брифинге в Берлине.