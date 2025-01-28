Франція готова допомогти Данії з Гренландією, але вторгнення США не буде – Барро

Щодо відправлення європейського контингенту до Гренландії, міністр відповів: "Чого б і ні"

Жан-Ноель Барро (Фото: MICHAEL BUHOLZER / EPA)

Франція готова прийти Данії на допомогу у питанні Гренландії, водночас США не будуть вчиняти вторгнення на острів, оскільки це територія Європейського союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю Sud Radio.

"Кордони Європи є суверенними", – зазначив посадовець.

За його словами, основною проблемою є те, що Арктика стала новою зоною конфлікту.

Барро нагадав, що Данія вирішила посилити свою військову присутність у регіоні на 2 млрд євро, а також країна вважає, що Європа повинна зробити більше для захисту Арктики від іноземного впливу або втручання.

Щодо відправлення контингенту європейських військ до Гренландії, міністр відповів: "Чого б і ні, оскільки у нас дійсно є питання безпеки, котре підіймається".

"Кордони Європейського союзу не підлягають обговоренню. Ми почали обговорювати це питання з Данією, котра була готова розглянути питання про те, чи поставлені під загрозу наші безпекові інтереси", – розповів посадовець.

Водночас він вважає, що США не здійснить вторгнення до Гренландії, оскільки "ніхто не зацікавлений у конфлікті з ЄС".

Проте, якщо Данія "звернеться за солідарністю" до країн-членів ЄС, то "Франція відгукнеться", підсумував Барро.