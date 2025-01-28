Франция готова помочь Дании с Гренландией, но вторжения США не будет – Барро

Насчет отправки европейского контингента в Гренландию, министр ответил: "Чего бы и нет"

Жан-Ноэль Барро (Фото: MICHAEL BUHOLZER/EPA)

Франция готова прийти Дании на помощь в вопросе Гренландии, в то же время США не будут совершать вторжение на остров, поскольку это территория Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Sud Radio.

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"Границы Европы суверенны", – отметил чиновник.

По его словам, основная проблема заключается в том, что Арктика стала новой зоной конфликта.

Барро напомнил, что Дания решила усилить свое военное присутствие в регионе на 2 млрд евро, а также страна считает, что Европа должна сделать больше для защиты Арктики от иностранного влияния или вмешательства.

Относительно отправки контингента европейских войск в Гренландию, министр ответил: "Чего бы и нет, поскольку у нас действительно есть вопрос безопасности, который поднимается".

"Границы Европейского союза не подлежат обсуждению. Мы начали обсуждать этот вопрос с Данией, которая была готова рассмотреть вопрос о том, поставлены ли под угрозу наши интересы безопасности", – рассказал чиновник.

В то же время он считает, что США не совершит вторжение в Гренландию, поскольку "никто не заинтересован в конфликте с ЕС".

Однако, если Дания "обратится за солидарностью" к странам-членам ЕС, то "Франция отзовется", подытожил Барро.