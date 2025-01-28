Франция готова помочь Дании с Гренландией, но вторжения США не будет – Барро
Франция готова прийти Дании на помощь в вопросе Гренландии, в то же время США не будут совершать вторжение на остров, поскольку это территория Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Sud Radio.
"Границы Европы суверенны", – отметил чиновник.
По его словам, основная проблема заключается в том, что Арктика стала новой зоной конфликта.
Барро напомнил, что Дания решила усилить свое военное присутствие в регионе на 2 млрд евро, а также страна считает, что Европа должна сделать больше для защиты Арктики от иностранного влияния или вмешательства.
Относительно отправки контингента европейских войск в Гренландию, министр ответил: "Чего бы и нет, поскольку у нас действительно есть вопрос безопасности, который поднимается".
"Границы Европейского союза не подлежат обсуждению. Мы начали обсуждать этот вопрос с Данией, которая была готова рассмотреть вопрос о том, поставлены ли под угрозу наши интересы безопасности", – рассказал чиновник.
В то же время он считает, что США не совершит вторжение в Гренландию, поскольку "никто не заинтересован в конфликте с ЕС".
Однако, если Дания "обратится за солидарностью" к странам-членам ЕС, то "Франция отзовется", подытожил Барро.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Эгеде ответил, что она не продается.
- 7 января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключила военного принуждения.
- 15 января Трамп пообщался с премьером Дании по телефону. Фредериксен подчеркнула, что вопрос независимости Гренландии должна решать сама Гренландия.
- 26 января Трамп заявил, что Гренландия станет частью США. Агентство Bloomber сообщило, что премьер Дании обращается к своим европейским союзникам за помощью после заявлений президента США.