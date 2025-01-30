Госсекретарь США заявил, что интерес Трампа к Гренландии "не шутка"
Марко Рубио (Фото: x.com/marcorubiо)

Интерес президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии – это "не шутка". Об этом в интервью Sirius XM's The Megyn Kelly Show сказал госсекретарь Марко Рубиопередает Reuters.

"Это не шутка. Речь идет не о приобретении земли ради приобретения земли. Это в наших национальных интересах, и эту проблему необходимо решить", – сказал Рубио.

Он также не исключил военного принуждения для того, чтобы "не лишать себя рычагов влияния". 

По словам госсекретаря США, Арктика станет критически важной для судоходных путей и Америке нужна возможность ее защищать. Рубио также не исключил, что конкурент США Китай может попытаться расширить свое присутствие.

Госсекретарь США подчеркнул, что владение Гренландией – приоритет для Трампа. 

"Мы пока не в состоянии обсуждать, как именно мы будем действовать тактически. В чем, я думаю, вы можете быть уверены, так это в том, что через четыре года наши интересы в Арктике будут более защищены", – резюмировал Рубио.

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