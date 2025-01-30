Госсекретарь США заявил, что интерес Трампа к Гренландии "не шутка"
Интерес президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии – это "не шутка". Об этом в интервью Sirius XM's The Megyn Kelly Show сказал госсекретарь Марко Рубио, передает Reuters.
"Это не шутка. Речь идет не о приобретении земли ради приобретения земли. Это в наших национальных интересах, и эту проблему необходимо решить", – сказал Рубио.
Он также не исключил военного принуждения для того, чтобы "не лишать себя рычагов влияния".
По словам госсекретаря США, Арктика станет критически важной для судоходных путей и Америке нужна возможность ее защищать. Рубио также не исключил, что конкурент США Китай может попытаться расширить свое присутствие.
Госсекретарь США подчеркнул, что владение Гренландией – приоритет для Трампа.
"Мы пока не в состоянии обсуждать, как именно мы будем действовать тактически. В чем, я думаю, вы можете быть уверены, так это в том, что через четыре года наши интересы в Арктике будут более защищены", – резюмировал Рубио.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Эгеде ответил, что она не продается.
- 7 января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 17 января премьер Гренландии заявил, что страна хочет тесных отношений с США и Данией, но сама определит границы.
- 26 января Трамп заявил, что Гренландия станет частью США. Агентство Bloomber сообщило, что премьер Дании обращается к своим европейским союзникам за помощью после заявлений президента США.
- 27 января генерал Бригер заявил, что в Гренландию необходимо направить войска ЕС.