Глава МЗС Данії відповів держсекретарю США: Ми не зацікавлені у продажу Гренландії

Ларс Люкке Расмуссен (Фото: x.com/larsloekke)

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен відреагував на заяву держсекретаря США Марка Рубіо про те, що амбіції американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії "не жарти". У коментарі телеканалу TV 2 він ще раз наголосив, що країна не продається.

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"Я був би більш здивований, якби він сказав, що це жарт. Ми не зацікавлені у продажу Гренландії США, цього не станеться, гренландці – це народ, а Гренландія – це країна", – сказав Расмуссен.

Глава МЗС Данії зазначив, що інтерв'ю Рубіо було насамперед присвячено проблемам безпеки в Арктиці та можливим загрозам із боку Китаю та Росії. Він наголосив, що зараз настає відлига і судноплавні шляхи відкриваються, що призводить до деякого зростання напруженості.

Однак, за словами Расмуссена, НАТО має відреагувати на це.

Також головний дипломат Данії заявив, що США можуть безпосередньо обговорити з країною дискусію про Гренландію. За його словами, американські інтереси збігаються з данськими.

"Він із великою часткою нюансів описує деякі американські інтереси, які один в один збігаються з інтересами Королівства Данія. Якщо ми зможемо провести предметне обговорення цього питання, то зможемо знайти рішення", – сказав Расмуссен.