Глава МЗС Данії відповів держсекретарю США: Ми не зацікавлені у продажу Гренландії
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен відреагував на заяву держсекретаря США Марка Рубіо про те, що амбіції американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії "не жарти". У коментарі телеканалу TV 2 він ще раз наголосив, що країна не продається.
"Я був би більш здивований, якби він сказав, що це жарт. Ми не зацікавлені у продажу Гренландії США, цього не станеться, гренландці – це народ, а Гренландія – це країна", – сказав Расмуссен.
Глава МЗС Данії зазначив, що інтерв'ю Рубіо було насамперед присвячено проблемам безпеки в Арктиці та можливим загрозам із боку Китаю та Росії. Він наголосив, що зараз настає відлига і судноплавні шляхи відкриваються, що призводить до деякого зростання напруженості.
Однак, за словами Расмуссена, НАТО має відреагувати на це.
Також головний дипломат Данії заявив, що США можуть безпосередньо обговорити з країною дискусію про Гренландію. За його словами, американські інтереси збігаються з данськими.
"Він із великою часткою нюансів описує деякі американські інтереси, які один в один збігаються з інтересами Королівства Данія. Якщо ми зможемо провести предметне обговорення цього питання, то зможемо знайти рішення", – сказав Расмуссен.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Егеде відповів, що вона не продається.
- 7 січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 17 січня прем'єр Гренландії заявив, що країна хоче тісних відносин із США та Данією, але сама визначить кордони.
- 27 січня генерал Брігер заявив, що до Гренландії необхідно направити війська ЄС.
- 30 січня в інтерв'ю Рубіо заявив, що інтерес Трампа до Гренландії "не жарт" і додав, що через чотири роки інтереси США в Арктиці будуть "захищеніші".