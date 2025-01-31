Глава МИД Дании ответил госсекретарю США: Мы не заинтересованы в продаже Гренландии

Ларс Люкке Расмуссен (Фото: x.com/larsloekke)

Министр иностранных дела Дании Ларс Люкке Расмуссен отреагировал на заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что амбиции американского президента Дональда Трампа касательно Гренландии "не шутка". В комментарии телеканалу TV 2 он еще раз подчеркнул, что страна не продается.

"Я был бы больше удивлен, если бы он сказал, что это шутка. Мы не заинтересованы в продаже Гренландии США, этого не произойдет, гренландцы – это народ, а Гренландия – это страна", – сказал Расмуссен.

Глава МИД Дании отметил, что интервью Рубио было, в первую очередь, посвящено проблемам безопасности в Арктике и возможным угрозам со стороны Китая и России. Он подчеркнул, что сейчас наступает оттепель и судоходные пути открываются, что приводит к некоторому росту напряженности.

Однако, по словам Расмуссена, НАТО должно отреагировать на это.

Также главный дипломат Дании заявил, что США может напрямую обсудить со страной дискуссию о Гренландии. По его словам, американские интересы совпадают с датскими.

"Он с большой долей нюансов описывает некоторые американские интересы, которые один в один совпадают с интересами Королевства Дания. Если мы сможем провести предметное обсуждение этого вопроса, то мы сможем найти решение", – сказал Расмуссен.