В НАТО готовят предложение Трампу по Гренландии. DPA узнало детали

Флаг НАТО (Фото: Depositphotos)

В НАТО думают предложить президенту США Дональду Трампу расширение военного присутствия Альянса в Арктике, чтобы снизить напряженность в Гренландии. Об этом пишет Deutsche Presse-Agentur (DPA) со ссылкой на источники в НАТО, передает Handelsblatt.

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Журналисты напоминают, что Трамп заинтересован в островной стране из-за безопасности США, а в НАТО считают, что ее можно обеспечить не только через американское присутствие, но и через общую активность Североатлантического альянса в регионе.

Гренландия стратегически важна из-за природных ресурсов и военного контроля над Арктикой. США уже принадлежит база Pituffik Space Base, а Дании – Арктическое командование. Основой для усиления сил НАТО могут стать принятые еще в 2023 году секретные планы обороны, предусматривающие укрепление обороны в высоких широтах, отмечает издание.

Для НАТО это серьезный вызов: с одной стороны, Альянс рискует потерять доверие, если один из его ключевых членов будет угрожать захватом территории другой страны, что выглядит особенно тревожно на фоне войны России против Украины. С другой стороны, выход США из НАТО из-за этого спора стал бы катастрофой, ведь Альянс в значительной степени опирается на американские военные возможности, добавляет Handelsblatt.