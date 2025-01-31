В НАТО готовят предложение Трампу по Гренландии. DPA узнало детали
В НАТО думают предложить президенту США Дональду Трампу расширение военного присутствия Альянса в Арктике, чтобы снизить напряженность в Гренландии. Об этом пишет Deutsche Presse-Agentur (DPA) со ссылкой на источники в НАТО, передает Handelsblatt.
Журналисты напоминают, что Трамп заинтересован в островной стране из-за безопасности США, а в НАТО считают, что ее можно обеспечить не только через американское присутствие, но и через общую активность Североатлантического альянса в регионе.
Гренландия стратегически важна из-за природных ресурсов и военного контроля над Арктикой. США уже принадлежит база Pituffik Space Base, а Дании – Арктическое командование. Основой для усиления сил НАТО могут стать принятые еще в 2023 году секретные планы обороны, предусматривающие укрепление обороны в высоких широтах, отмечает издание.
Для НАТО это серьезный вызов: с одной стороны, Альянс рискует потерять доверие, если один из его ключевых членов будет угрожать захватом территории другой страны, что выглядит особенно тревожно на фоне войны России против Украины. С другой стороны, выход США из НАТО из-за этого спора стал бы катастрофой, ведь Альянс в значительной степени опирается на американские военные возможности, добавляет Handelsblatt.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Эгеде ответил, что она не продается.
- 7 января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 17 января премьер Гренландии заявил, что страна хочет тесных отношений с США и Данией, но сама определит границы.
- 26 января Трамп заявил, что Гренландия станет частью США. Агентство Bloomber сообщило, что премьер Дании обращается к своим европейским союзникам за помощью после заявлений президента США.
- 27 января генерал Бригер заявил, что в Гренландию необходимо направить войска ЕС.