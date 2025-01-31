У НАТО готують пропозицію Трампу щодо Гренландії. DPA дізналося деталі
Прапор НАТО (Фото: Depositphotos)

У НАТО думають запропонувати президенту США Дональду Трампу розширення військової присутності Альянсу в Арктиці, щоб знизити напруженість щодо Гренландії. Про це пише Deutsche Presse-Agentur (DPA) з посиланням на джерела у НАТО, передає Handelsblatt.

Журналісти нагадують, що Трамп зацікавлений в острівній країні через безпекові інтереси США, а в НАТО вважають, що їх можна забезпечити не лише через американську присутність, а й через загальну активність Північноатлантичного альянсу в регіоні.

Гренландія стратегічно важлива через природні ресурси та військовий контроль над Арктикою. США вже мають там базу Pituffik Space Base, а Данія – Арктичне командування. Основою для посилення сил НАТО можуть стати ухвалені ще у 2023 році секретні оборонні плани, що передбачають зміцнення оборони у високих широтах, зазначає видання.

Для НАТО це серйозний виклик: з одного боку Альянс ризикує втратити довіру, якщо один із його ключових членів буде погрожувати захопленням території іншої країни, що виглядає особливо тривожно на тлі війни Росії проти України. З іншого – вихід США з НАТО через цю суперечку став би катастрофою, адже Альянс значною мірою спирається на американські військові можливості, додає Handelsblatt.

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