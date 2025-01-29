Данія вирішила придбати кораблі для Гренландії замість Балтійського моря
Данія відмовиться від планів з будівництва нових патрульних та екологічних суден для Балтійського моря й натомість розробить кораблі для виконання завдань навколо Гренландії. Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає агенція Bloomberg.
Данські законодавці у 2021 році погодилися на проєктування нових військових суден для патрулювання та операцій з очищування після екологічних аварій на Балтиці. Проте тепер проєкт посунуть, аби зосередитися на придбанні суден, обладнаних для виконання завдань навколо Гренландії.
"Ми перебуваємо у суттєво зміненій безпековій ситуації", – заявив голова оборонного відомства Троельс Лунд Поульсен. Посадовець зазначив, що Гренландії необхідна заміна флоту "старіючих" патрульних кораблів класу Thetis.
Угода, котру підтримала переважна більшість парламентських партій, є частиною зусиль Данії стосовно нарощування обороноздатності в Арктичному регіоні та слідує за угодою, укладеною на початку поточного тижня, про виділення $2 млрд на нові військові кораблі та безпілотники.
Міноборони Данії заявило, що зміна планів можлива, оскільки сусідні країни виділяють більше ресурсів на безпеку у Балтійському морі, й додали, що натомість Данії потрібно буде зробити свій внесок іншими військовими спроможностями, як-от фрегатами та літаками. Данські законодавці також погодилися придбати нові морські екологічні судна.
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