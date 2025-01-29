Дания решила приобрести корабли для Гренландии вместо Балтийского моря

Флаг Дании (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Дания откажется от планов по строительству новых патрульных и экологических судов для Балтийского моря и разработает корабли для выполнения задач вокруг Гренландии. Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает агентство Bloomberg.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Датские законодатели в 2021 году согласились на проектирование новых военных судов для патрулирования и операций по очистке после экологических аварий на Балтике. Однако теперь проект сместят, чтобы сосредоточиться на приобретении судов, оборудованных для выполнения задач вокруг Гренландии.

"Мы находимся в существенно измененной ситуации безопасности", – заявил глава оборонного ведомства Троэльс Лунд Поульсен. Чиновник отметил, что в Гренландии необходима замена флота "стареющих" патрульных кораблей класса Thetis.

Соглашение, поддержанное подавляющим большинством парламентских партий, является частью усилий Дании по наращиванию обороноспособности в Арктическом регионе и следует за соглашением, заключенным в начале текущей недели, о выделении $2 млрд на новые военные корабли и беспилотники.

Минобороны Дании заявило, что изменение планов возможно, поскольку соседние страны выделяют больше ресурсов на безопасность в Балтийском море, и добавили, что вместо этого Дании нужно будет внести свой вклад другими военными способностями, такими как фрегаты и самолеты. Датские законодатели также согласились приобрести новые морские экологические суда.