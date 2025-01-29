Дания решила приобрести корабли для Гренландии вместо Балтийского моря
Дания откажется от планов по строительству новых патрульных и экологических судов для Балтийского моря и разработает корабли для выполнения задач вокруг Гренландии. Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает агентство Bloomberg.
Датские законодатели в 2021 году согласились на проектирование новых военных судов для патрулирования и операций по очистке после экологических аварий на Балтике. Однако теперь проект сместят, чтобы сосредоточиться на приобретении судов, оборудованных для выполнения задач вокруг Гренландии.
"Мы находимся в существенно измененной ситуации безопасности", – заявил глава оборонного ведомства Троэльс Лунд Поульсен. Чиновник отметил, что в Гренландии необходима замена флота "стареющих" патрульных кораблей класса Thetis.
Соглашение, поддержанное подавляющим большинством парламентских партий, является частью усилий Дании по наращиванию обороноспособности в Арктическом регионе и следует за соглашением, заключенным в начале текущей недели, о выделении $2 млрд на новые военные корабли и беспилотники.
Минобороны Дании заявило, что изменение планов возможно, поскольку соседние страны выделяют больше ресурсов на безопасность в Балтийском море, и добавили, что вместо этого Дании нужно будет внести свой вклад другими военными способностями, такими как фрегаты и самолеты. Датские законодатели также согласились приобрести новые морские экологические суда.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Эгеде ответил, что она не продается.
- 7 января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 15 января Трамп пообщался с премьером Дании по телефону. Фредериксен подчеркнула, что вопрос независимости Гренландии должна решать сама Гренландия.
- 26 января Трамп заявил, что Гренландия станет частью США. Агентство Bloomber сообщило, что премьер Дании обращается к своим европейским союзникам за помощью после заявлений президента США.