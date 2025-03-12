В Гренландии на парламентских выборах победили сторонники медленной независимости
В Гренландии на парламентских выборах победила партия Demokraatit, которую считают приверженцами постепенного провозглашения независимости от Дании. Об этом сообщает Reuters.
Demokraatit набрала 29,9% голосов против 9,1% в 2021 году. Второе место с 24,5% голосов заняла партия Naleraq, которая, считается, выступает за скорую независимость.
Партия власти Inuit Ataqatigiit и ее партнер Siumut вместе набрали 36% голосов против 66,1% в 2021 году. Они стремятся к постепенному провозглашению независимости, как и Demokraatit.
"Мы не хотим независимости завтра, мы хотим хорошей основы", – сказал лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен журналистам.
Теперь он проведет переговоры с другими партиями по формированию коалиции.
"Мы уважаем результаты выборов", – написал действующий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.
Он добавил, что выслушает любые предложения на предстоящих коалиционных переговорах.
Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп заявлял о планах присоединить Гренландию к США. Он говорил, что это жизненно важно для интересов безопасности США.
Январский опрос в Гренландии показал, что большинство жителей острова поддерживают независимость, но разделились касательно времени ее провозглашения.
Гренландия является территорией Дании с определенной автономией (за исключением внешних дел, обороны и монетарной политики) и правом провозгласить независимость путем проведения референдума.
- 3 февраля премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что Копенгаген готов позволить США усилить присутствие в Гренландии.
- 6 февраля лидер правящей партии Гренландии Йенсен сказал, что хочет ускорить референдум о независимости острова от Дании.
- 5 марта Трамп во время выступления в Конгрессе выразил уверенность, что США получат контроль над Панамским каналом и Гренландией.