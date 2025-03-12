В Гренландии на парламентских выборах победили сторонники медленной независимости

Партия Demokraatit победила с результатом в 29,9%

Очереди на парламентских выборах в Гренландии (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

В Гренландии на парламентских выборах победила партия Demokraatit, которую считают приверженцами постепенного провозглашения независимости от Дании. Об этом сообщает Reuters.

Demokraatit набрала 29,9% голосов против 9,1% в 2021 году. Второе место с 24,5% голосов заняла партия Naleraq, которая, считается, выступает за скорую независимость.

Партия власти Inuit Ataqatigiit и ее партнер Siumut вместе набрали 36% голосов против 66,1% в 2021 году. Они стремятся к постепенному провозглашению независимости, как и Demokraatit.

"Мы не хотим независимости завтра, мы хотим хорошей основы", – сказал лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен журналистам.

Теперь он проведет переговоры с другими партиями по формированию коалиции.

"Мы уважаем результаты выборов", – написал действующий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

Он добавил, что выслушает любые предложения на предстоящих коалиционных переговорах.

Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп заявлял о планах присоединить Гренландию к США. Он говорил, что это жизненно важно для интересов безопасности США.

Январский опрос в Гренландии показал, что большинство жителей острова поддерживают независимость, но разделились касательно времени ее провозглашения.

Гренландия является территорией Дании с определенной автономией (за исключением внешних дел, обороны и монетарной политики) и правом провозгласить независимость путем проведения референдума.

3 февраля премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что Копенгаген готов позволить США усилить присутствие в Гренландии.

6 февраля лидер правящей партии Гренландии Йенсен сказал, что хочет ускорить референдум о независимости острова от Дании.

5 марта Трамп во время выступления в Конгрессе выразил уверенность, что США получат контроль над Панамским каналом и Гренландией.