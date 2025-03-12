У Гренландії на парламентських виборах перемогли прихильники повільної незалежності

Партія Demokraatit перемогла з результатом у 29,9%

Черги на парламентських виборах у Гренландії (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

У Гренландії на парламентських виборах перемогла партія Demokraatit, яку вважають прибічниками поступового проголошення незалежності від Данії. Про це повідомляє Reuters.

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Demokraatit набрала 29,9% голосів проти 9,1% у 2021 році. Друге місце з 24,5% голосів посіла партія Naleraq, що, вважається, виступає за швидку незалежність.

Партія влади Inuit Ataqatigiit та її партнер Siumut разом набрали 36% голосів проти 66,1% у 2021 році. Вони прагнуть поступового проголошення незалежності, як і Demokraatit.

"Ми не хочемо незалежності завтра, ми хочемо хорошої основи", – сказав лідер Demokraatit Єнс-Фредерік Нільсен журналістам.

Тепер він проведе переговори з іншими партіями для формування коаліції.

"Ми поважаємо результати виборів", – написав чинний прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде.

Він додав, що вислухає будь-які пропозиції на майбутніх коаліційних переговорах.

Ще до вступу на посаду президент Дональд Трамп заявляв про плани приєднати Гренландію до США. Він казав, що це життєво важливо для інтересів безпеки США.

Січневе опитування в Гренландії показало, що більшість мешканців острова підтримують незалежність, але розділилися щодо термінів її проголошення.

Гренландія є територією Данії з певною автономією (за винятком зовнішніх справ, оборони та монетарної політики) та правом проголосити незалежність шляхом проведення референдуму.

3 лютого прем'єр-міністерка Данії Фредеріксен заявила, що Копенгаген готовий дозволити США посилити присутність у Гренландії.

6 лютого лідер керівної партії Гренландії Єнсен сказав, що хоче прискорити референдум про незалежність острова від Данії.

5 березня Трамп під час виступу в Конгресі висловив впевненість, що США отримають контроль над Панамським каналом та Гренландією.