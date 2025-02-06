Лідер правлячої партії Гренландії хоче прискорити референдум про незалежність
Гренландія має здобути незалежність і якнайшвидше, а голос населення має бути почутий на референдумі. Про це заявив голова правлячої партії Гренландії Ерік Єнсен в інтерв'ю DR.
Зазначається, що Єнсен виступив на підтримку 21-ї статті, яка передбачає незалежність держави. Активації цієї статті також зажадали член парламенту Акі-Матільда Хеєг-Дам, член парламенту Куно Фенкер та політичний представник Доріс Й. Єнсен.
Правляча партія раніше заявляла, що вивчає юридичний шлях до набуття державності. Однак Єнсен паралельно з активацією 21 статті хоче розпочати переговори з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
"У нас є робота комісії, яка була прийнята. Крім того, ми можемо зробити щось паралельно: ми можемо активувати статтю 21 та розпочати переговори з данським урядом. Саме на цьому ми проводитимемо свою кампанію", – сказав він.
За його словами, це має призвести до референдуму в Гренландії та не має зайняти багато часу.
"Я очікую, що це відбудеться протягом наступного виборчого періоду. Але це має відбуватися на поінформованій основі, щоб у населення не виникало сумнівів щодо наслідків", – сказав Єнсен.
Вибори в Гренландії були призначені на 11 березня на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, що зростає.
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