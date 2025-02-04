Рютте вважає корисними заяви Трампа щодо Гренландії

"Коли йдеться про "Крайню Північ", на кону стоїть геополітичне та стратегічне питання", – сказав генсек НАТО

Марк Рютте (Фото: ЕРА/SIMON WOHLFAHRT)

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що питання, які порушує американський президент Дональд Трамп щодо Гренландії, є корисним нагадуванням про стратегічну важливість "Крайньої Півночі". Про це він заявив на пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером.

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У Рютте запитали, що він може сказати про те, що США та Данія "ворогують" через Гренландію.

"Я вважаю дуже корисним те, що президент Трамп звернув нашу увагу на те, що коли йдеться про "Крайню Північ", на кону стоїть геополітичне та стратегічне питання", – сказав він.

За словами Рютте, це стосується не тільки Гренландії, але й Фінляндії, Швеції, Норвегії, Ісландії.

"Це також стосується Фінляндії, Швеції, Норвегії, Ісландії, так, Гренландії — і, відповідно, Данії, також Канади та Сполучених Штатів. І, очевидно, як Альянс ми завжди розглядатимемо найкращий спосіб забезпечити, щоб ми могли подолати ці виклики", – заявив Рютте.

Термін "Крайня Північ" вживається метафорично для позначення північних територій, таких як Гренландія, де стратегічні та геополітичні інтереси мають велике значення.