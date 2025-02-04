Рютте вважає корисними заяви Трампа щодо Гренландії
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що питання, які порушує американський президент Дональд Трамп щодо Гренландії, є корисним нагадуванням про стратегічну важливість "Крайньої Півночі". Про це він заявив на пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером.
У Рютте запитали, що він може сказати про те, що США та Данія "ворогують" через Гренландію.
"Я вважаю дуже корисним те, що президент Трамп звернув нашу увагу на те, що коли йдеться про "Крайню Північ", на кону стоїть геополітичне та стратегічне питання", – сказав він.
За словами Рютте, це стосується не тільки Гренландії, але й Фінляндії, Швеції, Норвегії, Ісландії.
"Це також стосується Фінляндії, Швеції, Норвегії, Ісландії, так, Гренландії — і, відповідно, Данії, також Канади та Сполучених Штатів. І, очевидно, як Альянс ми завжди розглядатимемо найкращий спосіб забезпечити, щоб ми могли подолати ці виклики", – заявив Рютте.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Егеде відповів, що вона не продається.
- 7 січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 17 січня прем'єр Гренландії заявив, що країна хоче тісних відносин із США та Данією, але сама визначить кордони.
- 30 січня в інтерв'ю Рубіо заявив, що інтерес Трампа до Гренландії "не жарт", і додав, що через чотири роки інтереси США в Арктиці будуть "захищеніші". Його данський колега ще раз наголосив, що острів не продається.