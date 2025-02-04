Рютте считает полезными заявления Трампа о Гренландии
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что вопросы, поднимаемые американским президентом Дональдом Трампом в отношении Гренландии, являются полезным напоминанием о стратегической важности "Крайнего Севера". Об этом он заявил на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.
У Рютте спросили, что он может сказать о том, что США и Дания "враждуют" из-за Гренландии.
"Я считаю очень полезным то, что президент Трамп обратил наше внимание на то, что когда речь идет о "Крайнем Севере", на кону стоит геополитический и стратегический вопрос", – сказал он.
По словам Рютте, это касается не только Гренландии, но и Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии.
"Это также касается Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, да, Гренландии — и, соответственно, Дании, Канады и Соединенных Штатов. И, очевидно, как Альянс мы всегда будем рассматривать лучший способ обеспечить, чтобы мы могли преодолеть эти вызовы", – заявил Рютте.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Эгеде ответил, что она не продается.
- 7 января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 17 января премьер Гренландии заявил, что страна хочет тесных отношений с США и Данией, но сама определит границы.
- 30 января в интервью Рубио заявил, что интерес Трампа к Гренландии "не шутка", и добавил, что через четыре года интересы США в Арктике будут "больше защищены". Его датский коллега еще раз подчеркнул, что остров не продается.