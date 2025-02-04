Рютте считает полезными заявления Трампа о Гренландии

"Когда речь идет о "Крайнем Севере", на кону стоит геополитический и стратегический вопрос", – сказал генсек НАТО

Марк Рютте (Фото: ЕРА/SIMON WOHLFAHRT)

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что вопросы, поднимаемые американским президентом Дональдом Трампом в отношении Гренландии, являются полезным напоминанием о стратегической важности "Крайнего Севера". Об этом он заявил на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

У Рютте спросили, что он может сказать о том, что США и Дания "враждуют" из-за Гренландии.

"Я считаю очень полезным то, что президент Трамп обратил наше внимание на то, что когда речь идет о "Крайнем Севере", на кону стоит геополитический и стратегический вопрос", – сказал он.

По словам Рютте, это касается не только Гренландии, но и Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии.

"Это также касается Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, да, Гренландии — и, соответственно, Дании, Канады и Соединенных Штатов. И, очевидно, как Альянс мы всегда будем рассматривать лучший способ обеспечить, чтобы мы могли преодолеть эти вызовы", – заявил Рютте.

Термин "Крайний Север" употребляется метафорически для обозначения северных территорий, таких как Гренландия, где стратегические и геополитические интересы имеют большое значение.