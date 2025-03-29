"Так не говорят с союзниками". Глава МИД Дании отреагировал на заявления США по Гренландии

Ларс Лекке Расмуссен (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что США должны изменить тон в своих заявлениях по Гренландии, ведь, по его мнению, "так не говорят с близкими союзниками". Соответствующее видеообращение он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По словам главы МИД Дании, со стороны США в последнее время было много обвинений.

"Конечно, мы готовы к критике. Но позвольте мне быть совершенно откровенным. Нам не нравится тон, с которым это выражается. Так не разговаривают со своими близкими союзниками", – сказал Расмуссен.

Он добавил, что все еще считает США и Данию близкими союзниками.

Копенгаген понимает, что Вашингтону нужно большее военное присутствие в Гренландии и готов это обсуждать, подчеркнул министр. Он упомянул о соглашении 1951 года и отметил, что документ предоставляет широкие возможности для этого.

Расмуссен напомнил, что в 1945 году у Штатов было 17 баз в Гренландии, а сейчас только одна. Министр опроверг заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, что "Дания сделала слишком мало". Он акцентировал, что они действовали исходя из предположений, что "Арктика будет регионом незначительного напряжения".

Глава МИД страны заявил, что Дания и Гренландия готовы сделать больше для обеспечения безопасности в Арктике, поскольку "статус-кво" больше не является вариантом в нынешних условиях. Именно поэтому Дания активизировалась, выделив дополнительные средства по обеспечению безопасности острова. Это обеспечит привлечение большего количества военных, кораблей и дронов.

"И не забывайте: Гренландия является частью НАТО. Сегодня гарантии безопасности НАТО также распространяются на Гренландию", – резюмировал он.

30 января 2025 года госсекретарь США заявил, что интерес Трампа к Гренландии "не шутка".

12 марта в Гренландии прошли выборы в парламент. Победила партия Demokraatit, которую считают приверженцами постепенного провозглашения независимости от Дании.

13 марта Трамп не исключил, что аннексия Гренландии может произойти.

16 марта в Гренландии прошли протесты против Трампа с лозунгами "Yankee, go home".