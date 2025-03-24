Премьер Гренландии на фоне визите делегации США: Позиция Америки крайне агрессивна

Муте Эгеде (Фото: facebook.com/mute.egede)

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде на фоне визита делегации США на текущей неделе заявил, что американский президент Дональд Трамп усиливает давление на страну в "попытках захватить ее". Об этом он сказал в комментарии газете Sermitsiaq.

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По словам Эгеде, позиция США в отношении Гренландии "крайне агрессивная" и этот уровень не может быть повышен дальше. Так он высказался о предстоящем визите жены вице-президента США Уши Вэнс, советника по нацбезопасности Майка Уолца и главы Минэнерго США Криса Райта.

"Сейчас мы находимся на уровне, когда это никак нельзя охарактеризовать как безобидный визит жены политика. Что делает советник по национальной безопасности в Гренландии? Единственная цель – продемонстрировать власть над нами, и послание ясно", – сказал премьер Гренландии.

В своем посте на Facebook он подчеркнул, что визит американской делегации не является официальным и встреч с правительством Гренландии не планируется. Также Эгеде сообщил, что американская сторона была уведомлена о том, что правительство Гренландии все еще не сформировано после выборов и переговоры проводится не могут.

Эгеде также призвал международных союзников усилить поддержку самоуправляющейся датской территории.

"Тот факт, что наши другие союзники в международном сообществе, похоже, прячутся в углу, почти шепча, что они поддерживают нас, не имеет никакого эффекта. И если они не выступят громко против того, как США относятся к Гренландии, ситуация будет обостряться с каждым днем", – сказал он.

Вероятный новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал предстоящий визит делегации США "оскорблением".

"Визит, который, как говорят, является "частным", является чистой воды оскорблением, и если мы позволим ему повлиять на нас, например, поспешив сформировать новую коалицию, мы можем стать еще более уязвимыми для давления... так что давайте успокоимся", – сказал он в комментарии Sermitsiaq.

23 марта в городе Нуук приземлились два американских военных самолета. Представитель консульства США сообщил, что самолеты прибыли для оказания логистической поддержки предстоящему визиту. Тем временем датская полиция направила в Гренландию дополнительные силы.