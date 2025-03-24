Премьер Гренландии на фоне визите делегации США: Позиция Америки крайне агрессивна
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде на фоне визита делегации США на текущей неделе заявил, что американский президент Дональд Трамп усиливает давление на страну в "попытках захватить ее". Об этом он сказал в комментарии газете Sermitsiaq.
По словам Эгеде, позиция США в отношении Гренландии "крайне агрессивная" и этот уровень не может быть повышен дальше. Так он высказался о предстоящем визите жены вице-президента США Уши Вэнс, советника по нацбезопасности Майка Уолца и главы Минэнерго США Криса Райта.
"Сейчас мы находимся на уровне, когда это никак нельзя охарактеризовать как безобидный визит жены политика. Что делает советник по национальной безопасности в Гренландии? Единственная цель – продемонстрировать власть над нами, и послание ясно", – сказал премьер Гренландии.
В своем посте на Facebook он подчеркнул, что визит американской делегации не является официальным и встреч с правительством Гренландии не планируется. Также Эгеде сообщил, что американская сторона была уведомлена о том, что правительство Гренландии все еще не сформировано после выборов и переговоры проводится не могут.
Эгеде также призвал международных союзников усилить поддержку самоуправляющейся датской территории.
"Тот факт, что наши другие союзники в международном сообществе, похоже, прячутся в углу, почти шепча, что они поддерживают нас, не имеет никакого эффекта. И если они не выступят громко против того, как США относятся к Гренландии, ситуация будет обостряться с каждым днем", – сказал он.
Вероятный новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал предстоящий визит делегации США "оскорблением".
"Визит, который, как говорят, является "частным", является чистой воды оскорблением, и если мы позволим ему повлиять на нас, например, поспешив сформировать новую коалицию, мы можем стать еще более уязвимыми для давления... так что давайте успокоимся", – сказал он в комментарии Sermitsiaq.
23 марта в городе Нуук приземлились два американских военных самолета. Представитель консульства США сообщил, что самолеты прибыли для оказания логистической поддержки предстоящему визиту. Тем временем датская полиция направила в Гренландию дополнительные силы.
- 30 января госсекретарь США заявил, что интерес Трампа к Гренландии "не шутка".
- 12 марта в Гренландии прошли выборы в парламент. Победила партия Demokraatit, которую считают приверженцами постепенного провозглашения независимости от Дании.
- 13 марта Трамп не исключил, что аннексия Гренландии может произойти.
- 16 марта в Гренландии прошли протесты против Трампа с лозунгами "Yankee, go home".
- 24 марта сообщалось, что делегация США посетит Гренландию до конца марта. Посетят военную базу и посмотрят гонки на собачьих упряжках.