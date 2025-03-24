Делегация США посетит Гренландию на фоне заявлений Трампа

Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс (Фото: EPA/Teresa Suarez)

Делегация высокопоставленных представителей США посетит Гренландию на этой неделе на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об аннексии страны. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что делегацию возглавит жена вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша Вэнс. В нее также войдут советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт.

Они планируют посетить космическую базу Питуффик, которая считается американской военной базой, и посмотреть гонки на собачьих упряжках. В Белом доме заявили, что делегация заслушает доклады американских военнослужащих.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что американская сторона уверена, что этот визит предоставит возможность для развития партнерских отношений, которые "уважают самоопределение Гренландии и способствуют экономическому сотрудничеству".

"Это визит для того, чтобы узнать больше о Гренландии, ее культуре, истории и людях, а также посетить гонки на собачьих упряжках, спонсором которых Соединенные Штаты с гордостью выступают, все просто и понятно", – сказал он.

Сообщается, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже отреагировала на предстоящий визит американцев. Она заявила в письменном комментарии, что в стране серьезно относятся к этому и подчеркнула, что Дания хочет сотрудничать с США, но на "основных правилах суверенитета".

Также, по словам Фредериксен, диалог с США по Гренландии будет проходить в тесном сотрудничестве с датским правительством и будущим правительством Гренландии.

12 марта в Гренландии прошли выборы в парламент. Победила партия Demokraatit, которую считают приверженцами постепенного провозглашения независимости от Дании.

13 марта Трамп не исключил, что аннексия Гренландии может произойти.

16 марта в Гренландии прошли протесты против Трампа с лозунгами "Yankee, go home".