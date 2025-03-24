Делегація США відвідає Гренландію на тлі заяв Трампа

Джей Ді Венс та Уша Венс (Фото: EPA/Teresa Suarez)

Делегація високопосадовців США відвідає Гренландію цього тижня на тлі заяв президента США Дональда Трампа про анексію країни. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що делегацію очолить дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса Уша Венс. До неї також увійдуть радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц та міністр енергетики Кріс Райт.

Вони планують відвідати космічну базу Пітуффік, яка вважається американською військовою базою, і переглянути перегони на собачих упряжках. У Білому домі заявили, що делегація заслухає доповіді американських військовослужбовців.

Представник Ради нацбезпеки Білого дому Браян Х'юз заявив, що американська сторона впевнена, що цей візит надасть можливість для розвитку партнерських відносин, які "поважають самовизначення Гренландії та сприяють економічному співробітництву".

"Це візит для того, щоб дізнатися більше про Гренландію, її культуру, історію та людей, а також відвідати перегони на собачих упряжках, спонсором яких Сполучені Штати з гордістю виступають, все просто і зрозуміло", – сказав він.

Повідомляється, що прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вже відреагувала на майбутній візит американців. Вона заявила в письмовому коментарі, що в країні серйозно ставляться до цього та наголосила, що Данія хоче співпрацювати зі США, але на "основних правилах суверенітету".

Також, за словами Фредеріксен, діалог зі США щодо Гренландії проходитиме у тісній співпраці з данським урядом та майбутнім урядом Гренландії.

12 березня у Гренландії відбулися вибори до парламенту. Перемогла партія Demokraatit, яку вважають прихильниками поступового проголошення незалежності від Данії.

13 березня Трамп не виключив, що анексія Гренландії може статися.

16 березня у Гренландії відбулися протести проти Трампа з гаслами "Yankee, go home".