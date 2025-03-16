"Yankee, go home": у Гренландії пройшли протести проти Трампа – відео
У Гренландії 15 березня відбулися наймасштабніші в історії острівної країни протести, передає DN. Мешканці обурювалися заявами президента США Дональда Трампа, який неодноразово наголошував на бажанні придбати Гренландію.
Протест у Гренландії пройшов під гаслом "Гренландія належить гренландському народу". Учасники також використовували гасло "Yankee, go home" ("Янкі, йдіть додому"), яке раніше лунало в інших країнах щодо присутності США.
Майбутній прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен зазначив: масовість протесту демонструє, що не всі 57 000 жителів острівної країни підтримують ідею приєднання до США, як про це стверджує американський президент.
У столиці Нууку зібралося близько тисячі протестувальників, що є значною кількістю для міста з населенням 19 000 осіб. До акції також долучився Сісіміут, друге за розміром місто острова.
На плакатах, серед іншого, було написано "99,7% кажуть ні". На думку журналістів, це відсилання до географії острова, адже саме на стільки відсотків він укритий льодом.
Massive anti-US invasion protest in Nuuk, Greenland outside the US consulate.— Anonymous (@YourAnonCentral) March 15, 2025
"99% say no Trump"
"no means no"
( 📹 @OJoelsen ) #3E #EndImpunity #GreenlandProtests pic.twitter.com/zpwpMWNmqk
- 4 березня 2025 року, під час виступу перед Конгресом, Трамп учергове заявив, що Панамський канал "повернуть назад", а Штати "відкриті" до можливого бажання Гренландії увійти до складу Америки.
- 10 березня прем'єр Гренландії назвав Трампа непередбачуваним і заявив, що той не ставиться до країни з повагою.
- 12 березня у Гренландії відбулися вибори до парламенту. Перемогла партія Demokraatit, яку вважають прибічниками поступового проголошення незалежності від Данії.