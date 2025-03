"Yankee, go home": у Гренландії пройшли протести проти Трампа – відео

У Гренландії 15 березня відбулися наймасштабніші в історії острівної країни протести, передає DN. Мешканці обурювалися заявами президента США Дональда Трампа, який неодноразово наголошував на бажанні придбати Гренландію.

Протест у Гренландії пройшов під гаслом "Гренландія належить гренландському народу". Учасники також використовували гасло "Yankee, go home" ("Янкі, йдіть додому"), яке раніше лунало в інших країнах щодо присутності США.

Майбутній прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен зазначив: масовість протесту демонструє, що не всі 57 000 жителів острівної країни підтримують ідею приєднання до США, як про це стверджує американський президент.

У столиці Нууку зібралося близько тисячі протестувальників, що є значною кількістю для міста з населенням 19 000 осіб. До акції також долучився Сісіміут, друге за розміром місто острова.

На плакатах, серед іншого, було написано "99,7% кажуть ні". На думку журналістів, це відсилання до географії острова, адже саме на стільки відсотків він укритий льодом.

