У Данії та Гренландії відповіли Трампу на його заяви про анексію острова

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен "різко відповів" на нещодавні коментарі лідера США Дональда Трампа про те, що результати останніх виборів у Гренландії "добрі" для інтересів Штатів. Про це політик розповів в інтерв'ю Danish TV 2, передає видання Politico.

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"Це неправильне тлумачення виборів у Гренландії – робити висновок про те, що завтра у нас буде незалежна Гренландія під білим прапором, який можна буде розфарбувати зірками та смугами (Натяк на американський прапор. – Ред.)", – заявив Расмуссен.

Правоцентристські демократи Demokraatit перемогли керівну ліву коаліцію на виборах у Гренландії 11 березня (29,9%), тоді як проамериканська партія Naleraq показала найкращий результат за всю історію (24,5%).

Демократична партія, що називає себе пробізнесовою, більш ніж потроїла свій результат порівняно з минулими виборами у 2021-му (9,1%). Політсила підтримує незалежність Гренландії – але лише поступово.

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Після голосування, 13 березня, Трамп прокоментував вибори й заявив, що лідер партії-переможниці Єнс Фредерік Нільсен – "дуже хороша людина".

Також президент США повторив думку про те, що анексія Гренландії "станеться".

Водночас майбутній прем'єр Гренландії Нільсен рішуче виступив проти коментарів Трампа.

"Ми не хочемо бути американцями. Ні, ми не хочемо бути данцями. Ми хочемо бути гренландцями, і ми хочемо власної незалежності у майбутньому. І ми хочемо будувати нашу власну країну самостійно", – зауважив політик.