В Дании и Гренландии ответили Трампу на его заявления об аннексии острова

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен "резко ответил" на недавние комментарии лидера США Дональда Трампа о том, что результаты последних выборов в Гренландии "хороши" для интересов Штатов. Об этом политик рассказал в интервью Danish TV 2, передает издание Politico.

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"Это неправильное толкование выборов в Гренландии – делать вывод о том, что завтра у нас будет независимая Гренландия под белым флагом, который можно будет раскрасить звездами и полосами (Намек на американский флаг. – Ред.)", – заявил Расмуссен.

Правоцентристские демократы Demokraatit победили руководящую левую коалицию на выборах в Гренландии 11 марта (29,9%), в то время как проамериканская партия Naleraq показала лучший результат за всю историю (24,5%).

Демократическая партия, называющая себя про-бизнесовой, более чем утроила свой результат по сравнению с прошлыми выборами в 2021-м (9,1%). Политсила поддерживает независимость Гренландии – но лишь постепенно.

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После голосования, 13 марта, Трамп прокомментировал выборы и заявил, что лидер победившей партии Йенс Фредерик Нильсен – "очень хороший человек".

Также президент США повторил мнение о том, что аннексия Гренландии "произойдет".

В то же время, будущий премьер Гренландии Нильсен решительно выступил против комментариев Трампа.

"Мы не хотим быть американцами. Нет, мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами, и мы хотим собственной независимости в будущем. И мы хотим строить нашу собственную страну самостоятельно", – отметил политик.