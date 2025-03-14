В Дании и Гренландии ответили Трампу на его заявления об аннексии острова
Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен "резко ответил" на недавние комментарии лидера США Дональда Трампа о том, что результаты последних выборов в Гренландии "хороши" для интересов Штатов. Об этом политик рассказал в интервью Danish TV 2, передает издание Politico.
"Это неправильное толкование выборов в Гренландии – делать вывод о том, что завтра у нас будет независимая Гренландия под белым флагом, который можно будет раскрасить звездами и полосами (Намек на американский флаг. – Ред.)", – заявил Расмуссен.
Правоцентристские демократы Demokraatit победили руководящую левую коалицию на выборах в Гренландии 11 марта (29,9%), в то время как проамериканская партия Naleraq показала лучший результат за всю историю (24,5%).
Демократическая партия, называющая себя про-бизнесовой, более чем утроила свой результат по сравнению с прошлыми выборами в 2021-м (9,1%). Политсила поддерживает независимость Гренландии – но лишь постепенно.
После голосования, 13 марта, Трамп прокомментировал выборы и заявил, что лидер победившей партии Йенс Фредерик Нильсен – "очень хороший человек".
Также президент США повторил мнение о том, что аннексия Гренландии "произойдет".
В то же время, будущий премьер Гренландии Нильсен решительно выступил против комментариев Трампа.
"Мы не хотим быть американцами. Нет, мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами, и мы хотим собственной независимости в будущем. И мы хотим строить нашу собственную страну самостоятельно", – отметил политик.
- 4 марта, во время выступления перед Конгрессом, Трамп в очередной раз заявил, что Панамский канал "вернут назад", а Штаты "открыты" к возможному желанию Гренландии войти в состав Америки.
- 10 марта премьер Гренландии назвал Трампа непредсказуемым и заявил, что тот не относится к стране с уважением.